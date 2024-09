Sabrina Salerno cancro al seno così ha scoperto il tumore | l' annuncio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel giorno della morte di Totò Schillaci, l'diha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e i suoi numerosissimi fan. La cantante e showgirl, ha condiviso sui social una notizia che nessuno si aspettava: la diagnosi di un nodulo maligno al: "Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento ala causa di un nodulo maligno". Il dramma è iniziato nel corso dei mesi estivi, quando, come ogni anno, si è sottoposta alla mammografia di controllo. Proprio durante questo esame di routine è stata fatta la terribile scoperta:ha unal. La cantante 56enne ha raccontato ai suoi seguaci: "A luglio ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire".