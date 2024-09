Roma Juric verso la panchina L’agente Beppe Riso a Trigoria

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Ivan, ex allenatore del Torino, sta scalando le posizione per diventare il successore di De Rossi sulladella. Rimangono sullo sfondo i nomi dei tedeschi Terzic e Tuchel. Di Marzio: “emerge come la principale soluzione italiana per la” “Al momento, Ivanemerge come la principale soluzione italiana, con l’ex Torino che sta guadagnando posizioni, diventando il principale indiziato. A livello internazionale, invece, il club sta considerando Edin Terzic e Thomas Tuchel“.diè stato segnalato a. Il croato è ora il più vicino tra i candidati, dato che il club cerca un profilo che conosca bene il campionato italiano: l’ipotesi è di un contratto fino a giugno 2025 con opzione in caso di qualificazione in Champions League.