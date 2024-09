Recital all’Ambasciata di Romania per 14esima edizione Propatria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (askanews) – Il Festival Internazionale– Giovani Talenti Romeni ritorna nel 2024 con la sua, continuando la sua tradizione itinerante consolidata negli ultimi anni. L’2024 inizierà il 18 settembre a Roma, presso l’Ambasciata diin Italia, con undella mezzosoprano Roxana Constantinescu, del violista Razvan Popovici e della pianista Mara Dobrescu, nota pianista di origine romena, direttrice artistica del festival dal 2018, stabilita in Francia. Il concerto segnerà l’inizio della serie di eventi culturali che si susseguiranno in sei paesi, offrendo alle comunità romene in Italia, Francia, Turchia, Germania, Austria e10 concerti di musica classica, opera e jazz, mostre ed eventi cinematografici, che si svolgeranno tra il 18 settembre e il 28 ottobre 2024.