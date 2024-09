Passa col rosso | uccise 2 donne6 feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 22.40 Tragico bilancio per un incidente stradale a Lido di Camaiore (Lecce): un'auto ha travolto 8 pedoni: 6 ragazzi sono rimastigravi, mentre 2 tedesche di 18 e 19 anni sono morte. Alla guida del mezzo una brasiliana di 44 annita cola due semafori lungo via Italica: al primo incrocio con via Roma ha investito le due ragazze tedesche, decedute sul colpo. E al secondo incrocio con viale Colombo ha investito gli altri ragazzi. Poi ha urtato due auto e si è fermata fino all' arrivo della polizia.