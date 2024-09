Ostia attrezzi da pesca irregolari scoperti e sequestrati a 500 metri da riva

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ancora una brutta scoperta nelle acque del litorale romano. Dopo il sequestro lo scorso luglio di“trappole” usati illegalmente per la cattura del polpo tra Ardea e Anzio, stavolta lunghe e robuste lenze sono state scoperte in mare davanti alla costa didaa 500daDurante il periodico pattugliamento marittimo-costiero la motovedetta CP 534 della Capitaneria di Roma-Fiumicino, all’altezza del pontile di piazza dei Ravennati ad, ad una distanza di circa 500dalla costa si è imbattuta in una serie didaprivi dei previsti marchi e segnali, e perciòoltre che pericolosi per la navigazione. Dieci robuste lenze da almeno venticiascuno e con circa dieci ami per lenza ed altrettante piombature.