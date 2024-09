Operazione sicurezza Litorale e dintorni sotto il monitor costante delle forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ancora un altro fine settimana all’insegna dei controllia Massa Carrara, come richiesto a gran voce da residenti e commercianti. Controlli ad ‘Alto impatto’ voluti della questura di Massa Carrara, diretta da Santi Allegra, per potenziare l’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di microcriminalità in tutta la Provincia. Nel corso di queste attività gli operatori hanno effettuato quindici controlli identificando complessivamente 181 persone, di cui 27 extracomunitari, e 37 gravati da pregiudizi di polizia, e 109 veicoli fermati e indentificati. Sono state elevate due contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada e si è provveduto alla rimozione di un motociclo sprovvisto di copertura assicurativa.