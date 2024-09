Mudejar Spiriti e Cucina – Sperlonga

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Corso San Leone, 3/A – 04029Telefono: 338/6839418 Sito Internet: Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 14/22€, primi 18/25€, secondi 19/25€, dolci 8/9€ Chiusura: a pranzo tranne Domenica. Dal 1 Novembre a Pasqua aperti Venerdì e Sabato, Domenica a pranzo OFFERTA Calo di voto per questo locale situato al centro diche propone unadi mare che quest’anno ci è parsa meno centrata rispetto alle visite precedenti. Dal menù abbiamo scelto “Nudi e Crudi”, ossia gamberi di Mazara con provola di Agerola e limone, per i quali non abbiamo avuto nulla da eccepire sulla freschezza dei crostacei, ma abbiamo trovato velleitario l’abbinamento con la provola il cui sapore ha monopolizzato il piatto. A seguire “Mango per Sogno”, l’immancabile tartare di tonno rosso con mango e cipolla rossa di Tropea, non male, ma niente di più.