Macchi torna a casa per lui una grande festa nella palestra del nonno | Qui tutto è iniziato

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Cascina (Pisa), 18 settembre 2024 – Sabato 21, a partire dalle 18.30, il Circolo Scherma Navacchio darà unaper celebrare le due medaglie d’argento conquistate da Filippoalle Olimpiadi di Parigi. Lì dove ha mosso i primi passi in pedana seguendo gli insegnamenti diCarlo allaCentro 360°, saranno presenti personaggi della politica, dello sport e della realtà imprenditoriali cascinesi. “Stiamo organizzando unaper Filippo – ha detto suo padre Simone– e vorrei ringraziare il Comune di Cascina, nelle persone del sindaco Michelangelo Betti e dell’assessora allo sport Francesca Mori, per ilaiuto che ci hanno dato per far sì che vadaper il meglio.