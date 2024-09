LIVE Juventus-PSG 2-1 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | ritmo basso nella ripresa PSG che gestisce il possesso palla

Leggi tutta la notizia su oasport

56? Sprazzi di Juve che mette il naso in avanti. Cross ed'angolo guadagnato dalle ragazze di Canzi. 54? Prolungato ildel PSG. Sembra voler gestire la sfera senza fretta fin qui. 53? Diversi rimpalli in area juventina. Un po' di confusione nell'azione offensiva del PSG egestione difensiva delle bianconere. Rimane in attacco l'11 di Abriel. 51? Piùilin questo avvio.molto guardinga. Bella la chiusura di krumbiegel che poi si complica la vita in un disimpegno facile. 50? Manovra veloce per ribaltare l'azione,che passa per i piedi di Vangsgaard che appena ha laprova il tiro. facile la presa di Earps. 49? Ci prova Mbock a buttare dentro un bel cross, ci pensa il portiere juventino.