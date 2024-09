LIVE Juventus-PSG 2-1 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | Cantore porta avanti le bianconere con una magia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35? Una vera e propriatrovata nel momento forse peggiore per la compagine torinese. Bello anche l’assist in profondità di Bergamaschi che conferma di essere in forma smagliante quest’oggi. 34? MA CHE GOOOOOOOLLLLLLEEEE!!!!! Salta in tunnel il difensore del PSG dopo uno scatto di 30 metri e poi il destro, potente, a giro, nell’angolo opposto!!!! 32? Squadre che alternano fasi di grandi errori difensivi a ottime giocate. Una partita fin qui giocata a centrocampo, il vero fulcro dell’incontro. 31? CHE OCCASIONE!!!non riesce a servire in un 3 contro 2 Vangsgaard. 30? Echegini alla battuta, traiettoria chela palla fuori. Occasione sprecata. 29? Momento favorevole per le transalpine. Samoura salta Bergamaschi, salva Calligaris ind’angolo.