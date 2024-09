Le guerre stellari di Conte e Grillo Cerno | La cadrega e lo stipendio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il nuovo capitolo di "", cioè gli ormai quotidiani botta e risposta tra Giuseppee Beppe, è stato uno dei temi affrontati dal direttore de Il Tempo Tommasonell'ultima edizione del Tg4. Ieri Il Foglio ha pubblicato la lettera in cui il garante del Movimento 5 Stelle ha accusato il leader di aver mandato in frantumi il partito e ha ironizzato pubblicando un nuovo simbolo con 5 pec. "Distruggi i presidi della democrazia. Sei un autocrate ipocrita. Segnalerò le tue minacce", ha scritto il fondatore del M5S. Il motivo? Il pomeriggio precedente il capo dei gialli aveva messo in discussione la super-consulenza da 300mila euro che il comico riscuote ogni anno. "Stiamo assistendo al grande Vaffa tra Beppe, che inventò la terza vita del Parlamento, e, che sta creando una nuova corrente del Pd": così ha esordito