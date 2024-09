La tac si fa dentro un tir | la sanità di Vincenzo De Luca allo sbando | Foto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ci mancava solo la “Tac mobile” per tamponare l'emergenza sanitaria. Prodezze del Sud. In questo caso genialate sotto l'egida del governatoreDe. Da alcuni giorni i cittadini di Battipaglia che necessitano di una tomografia, sono costretti a salire su un grosso camion parcheggiato nell'area esterna del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza per affidarsi alle cure dei radiologi. Tutto questo per colpa di un calcolo di ingegneristica sbagliato. Sì, perché il nuovo tomografo Siemens che avrebbe dovuto essere posizionato nei locali di radiologia ai piani alti del nosocomio, pesava troppo. I dirigenti se ne sono accorti dopo l'importante acquisto siglato nel 2021, motivo per il quale il nuovo macchinario computerizzato è rimasto inutilizzato per almeno tre anni.