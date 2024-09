La rivelazione delle stelle va a Modena

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È la guida gastronomica più celebre e desiderata al mondo, e le sue rivelazioni, come i suoi ispettori, sono sempre coperte da mistero. È l’unica ancora davvero venduta nelle librerie, è quella in cui tutti gli chef ambiscono ad entrare. Ha un metodo preciso per guidare i suoi lettori nella scelta dei luoghi del gusto. E oggi, nella Nuvola Lavazza di Torino, di rivelazioni ce ne sono tante da fare. Intanto perché la prossima edizione è la settantesima e sarà il 5 novembre al Teatro Pavarotti. E di sicuro riserverà tante sorprese, che come di consueto non ci verranno rivelate prima di quella data. E poi perché ogni triennio le partnership più istituzionali si rinnovano e capire dove verrà presentata la prossima edizione è come scoprire il sacro Graal.