Incendio in un grattacielo di via Trasimeno a Milano | intossicate una bambina e una donna centinaia di sfollati

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Due incendi gravi, tra questa notte e le prime ore della mattinata, trae provincia, hanno causato un morto, due ferite edi. A, in viaal quartiere Adriano un rogo è scoppiato all'ottavo piano di una palazzo di ventuno piani. È stato necessario lo sgombero dell'intero stabile in cui risiedono alcunedi persone. Le fiamme, secondo quanto riferito dal 118, hanno causato l'intossicazione dellaproprietaria dall'appartamento in cui si sono sviluppate le fiamme e di unache sono state portate in ospedale in condizioni sembra non gravi. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze mentre sono stati messi a disposizione alcuni autobus per accogliere gliin attesa che l'sia domato e sia verificata l'agibilità del palazzo.