Il 5x1000 alle organizzazioni no profit la maggior parte degli italiani non ci pensa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Non ha alcun costo supplementare per il contribuente, eppure il totale nel 2023 è stato solo del 41% di quanti avevano presentato la dichiarazione dei redditi. Si tratta del, una forma di finanziamento dellenon, delle Università eIstituti di ricerca scientifica e sanitaria. Rispettodonazioni, come detto, non vi sonoi oneri per i contribuenti, in quanto viene destinata direttamente una quota dell'Irpef all'organizzazione prescelta, con l'indicazione del codice fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. In linea teorica, per lo Stato è invece un costo, in quanto limita unadell'Irpef all'uso scelto dal contribuente, e non alla destinazione che lo Stato poteva scegliere in base ai propri criteri. Ciò nonostante, sono ancora moltissimi gliche non lo donano.