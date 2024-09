I cittadini di domani Assegnate 27 borse di studio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si è svolta ieri pomeriggio alla Sala Muratori della Biblioteca Classense la premiazione degli studenti vincitori delledidi Progetto Futuro, un’idea dell’ingegner Romeo Tasselli della Secam Srl, che conta sul supporto e l’organizzazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, dell’Usp, Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna e della Fondazione Golinelli di Bologna. Sono state27dida 750 euro per alunno (per complessivi 20.250 euro), di cui 250 euro sotto forma di attività didattiche e formative da svolgere a Ravenna per la valorizzazione delle competenze in ambito metodologico, scientifico e tecnologico, per favorire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità.