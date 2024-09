Guardo sempre il lato positivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Stefano Bertolotti, che dal 2013 cura l’ufficio stampa della UEC (Unione Europea di Ciclismo) cercadi vedere ilmigliore delle cose e nella vita. "Fa parte del mio carattere vedere ildelle cose, come imparare tutto da tutti senza nessuna forma di invidia. Devo ringraziare tutti, non me ne vogliamo gli amici, che sono numerosi, ma mi fermo sulla figura di Angelo Gaudenzi perché le prime esperienze con lui sono state fondamentali per la mia crescita".