Ecco quando devi fare lavatrice e lavastoviglie per risparmiare | un trucco semplicissimo ma efficace

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Le bollette dell’energia, complice anche il passaggio al mercato libero, stanno facendo piangere gli italiani. I rincari sulle spese stanno portando le famiglie a cercare diil più possibile, anche attraverso piccoli accorgimenti che, però, alla fine dell’anno alleggeriscono e non di poco la spesa. Il primo punto fondamentale è utilizzare in modo più sapiente gli elettrodomestici, a partire dalae laper. Se si vuole cercare di ridurre i consumi di energia e, allo stesso tempo, disulle bollette, convienelain determinati giorni e determinati orari della settimana. A tal proposito, i fornitori di energia hanno stabilito che alcune fasce orarie, considerate “non di punta”, sono ottimali per aumentare il risparmio energetico e abbattere i costi.