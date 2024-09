Covid | Ronzulli ' commissione non è tribunale o inquisizione' nè no vax'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Questanon è e non vuole assolutamente essere uno un'. Soprattutto non è una‘no vax'. Il nostro obiettivo è far luce e verificare se siano o meno stati commessi errori durante l'emergenza, per evitare che in futuro possano essere ripetuti". Così Licia, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, dopo aver partecipato alla seduta di insediamento dellaparlamentare di inchiesta sull'emergenza. "Se questo accertamento non lo fa il Parlamento, chi lo deve fare? Spiace che il Pd e Avs -conclude l'esponente azzurra-non si siano presentati, anche perché l'Aventino non ha mai pagato”.