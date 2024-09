Così un 40enne adescava minorenni e le convinceva a inviare foto e video hot

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Internet rappresenta un luogo molto pericoloso, soprattutto se navigato senza una guida esperta pronta a indicare tutte le insidie che si celano nel sottobosco del web. Proprio per questo motivo è importante non lasciare da soli i minori con pc, tablet e smartphone, dove possono incappare in rischi molto seri e “orchi”, come ilromano accusato di aver adescato online almeno 24 bambine tra i 9 e i 13 anni, facendosida lorohot. L’indagine è stata condotta dalla sezione “Fasce deboli della popolazione” della procura di Napoli e affidata al sostituto procuratore Claudia Maone e al procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Al termine dell’inchiesta Nicoletta Campanaro, gip del Tribunale di Napoli, ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.