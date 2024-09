Conte prova il 4-3-3 | retroscena su McTominay

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il Napoli di Antoniosperimenta il 4-3-3 in vista della Juventus, conpronto a prendersi il centrocampo. Antoniosta preparando una sorpresa tattica in vista del big match contro la Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli sta lavorando con grande intensità sul cambio di modulo,ndo il 4-3-3 a Castel Volturno durante una doppia seduta di allenamento. Una scelta che potrebbe vedere Scottcome uno dei protagonisti chiave. Come riporta il quotidiano: “ha avuto finalmente la possibilità di lavorare con l’intera rosa, cosa che non era successa prima del match contro il Cagliari a causa degli impegni delle nazionali.