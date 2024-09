Città Metropolitana si elegge il Consiglio | ecco le liste

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) FIRENZE – Si avvicina a grandi passi la data per le elezioni deldelladi Firenze. Sono 5 letra cui, il 6 ottobre sindaci e consiglieri dei quarantuno Comuni sceglieranno i componenti deldella Metroin Palazzo Medici Riccardi. Leelettorali, elencate secondo l’ordine temporale di presentazione, sono le seguenti: Territori Beni Comuni, Per il cambiamento, Territori al centro, Partito Democratico, Uniti per la. Mercoledì 18 settembre alla 11 nella Sala Pistelli, alla presenza dei delegati capolista delleammesse, sarà sorteggiato il numero d’ordine in base al quale i contrassegni dellesaranno riprodotti sulle schede di voto.