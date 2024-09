Bozza Dl Mase più poteri alle Regioni in caso di siccità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lee le Province autonome avranno piùe minori vincoli per intervenire sulle risorse idriche indi. Lo prevede ladi un decreto legge su varie materie ambientali che il ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica sta preparando e che ANSA ha potuto visionare. In materia di lotta al dissesto idrogeologico, il provvedimento prevede che i soggetti che devono effettuare gli interventi devono comunicarli tempestivamente al "Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo", la piattaforma Rendis, per permetterne il censimento e il monitoraggio. Presso ciascuna Regione e Provincia autonoma è istituito un Comitato di indirizzo e di controllo per l'attuazione gli interventi compresi nel Piano nazionale degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.