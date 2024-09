Bologna brivido iniziale Poi Shakhtar Donetsk dominato ma è 0-0

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)finisce 0-0. Esordio dei felsinei in Champions League comunque positivo. Bene i due portieri. ESORDIO SENZA RETI – Al Dall’Ara, sotto una pioggia torrenziale si gioca. I felsinei, dopo 60 anni, ritrovano la competizione più importante e lo fanno contro l’insidiosa squadra ucraina allenata dall’olandese Pusic. Il match inizia al cardiopalma per la formazione di Vincenzo Italiano, che dopo tre minuti subisce un calcio di rigore per fallo di Posch sul brasiliano Eguinaldo. Dal dischetto calcia il 10 Sudakov, ma è bravissimo Skorupski a intuire la conclusione a bloccarla in presa bassa. Un intervento che sa di liberazione per tutto il Dall’Ara. Da lì in avanti, infatti, ilprende sempre più campo e al 22? calcia per la prima volta la porta di Ryznik con Moro.