Auto investe 7 persone in Versilia morte due ragazze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Alla guida di una Mercedes una donna ha travolto sette, causando lasul colpo di duetedesche. Le altre cinquesono state portate in ospedale. È il bilancio dell'investimento avvenuto poco dopo le 19 a Lido di Camaiore (Lucca). All'ospedale è finita, per gli esami tossicologici, anche la conducente, una 44enne di origine brasiliana. L'avrebbe bucato due semafori rossi: al primo ha travolto e ucciso le duetedesche, classe 2005 e 2006. Poi al secondo incrocio gli altri pedoni: tra loro una sessantenne portata in codice rosso per un politrauma, con l'elisoccorso, all'ospedale Cisanello a Pisa. Smistate tra gli ospedale di Massa e dellale altreinvestite.