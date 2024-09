Atp Chengdu 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 19 settembre con Fognini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il, glie l’didi19per quanto riguarda l’Atp 250 di. E’ tempo di primi turni sul cemento cinese e scende in campo l’azzurro Fabio, atteso dall’impegnativo test Safiullin. Protagonisti altri giocatori di spicco, da Nishikori a Mannarino e Coric, insieme a vari beniamini del pubblico di casa. CENTER COURT Ore 07:00 – (WC) Zhou vs Tseng a seguire – Shang vs (WC) Nishikori Non prima delle 10:30 – (8) Safiullin vsCOURT 1 Ore 07:00 – Vukic vs Coric a seguire – Kotov vs O’Connell a seguire – (Q) Atmane vs (5) Mannarino COURT 2 Ore 07:00 – (Q) Kachmazov vs Kovacevic a seguire – Hanfmann vs (Q) Mochizuki a seguire – Muller vs (Q) Gomez Atpdi19conSportFace.