Apprensione per Totò Schillaci | È gravissimo Il peggioramento improvviso cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Preoccupazione crescente per, l’ex calciatore eroe dei Mondiali del 1990, le cui condizioni di salute hanno subito un. Ricoverato all’Ospedale Civico di Palermo dallo scorso 7 settembre, il 59enne sta affrontando una dura battaglia contro le conseguenze di un tumore. Le sue condizioni sono ora critiche e destano molta. Ore di ansia perIl mondo del calcio e i tifosi italiani seguono con grandel’evoluzione delle condizioni di Salvatore. L’ex bomber della Juventus e della Nazionale italiana aveva scoperto due anni fa una neoplasia al colon, per la quale è stato sottoposto a due interventi chirurgici. Questo tipo di tumore, uno dei più diffusi in Italia con oltre 50mila diagnosi solo nel 2023, ha messo a dura prova la salute del calciatore.