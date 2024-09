Superbike alla scoperta del Cremona Circuit La nuova pista italiana entra nel giro iridato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Mondialesta per tornare in Italia, ma si appresta ad affrontare un contesto totalmente inedito. Difatti, il campionato dedicato alle derivate di serie farà tappa al cosiddetto. In realtà , la città lombarda dista una trentina di km, laè edificata nel mezzo della pianura padana, in un terreno amministrato dal piccolissimo comune di San Martino del Lago. È dunque doveroso effettuare un piccolo approfondimento sull’autodromo, perché in Italia quando si parla di competizioni di carattere internazionale, si parla ormai da decenni solo di Monza, Imola, Mugello e Misano Adriatico. Ilrappresenta a tutti gli effetti una gradita ventata d’aria fresca in un Paese dove l’impiantistica sportiva, non solo dedicata ai motori, è un perenne vulnus.