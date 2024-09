Scossa di terremoto nel Parco del Matese | epicentro a Campochiaro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Unadiè stata registrata oggi, 17 settembre, nel cuore delregionale del. L’è stato localizzato a, in provincia di Campobasso, una zona situata nel Molise ma vicina a diversi comuni casertani. Il sisma, con una magnitudo di 2.0, ha avuto luogo a una profondità di 6 chilometri. Nonostante la vicinanza a vari comuni della Campania, tra cui San Gregorio, Castello del, Piedimontee altri, ilnon ha causato danni, confermando la sua natura lieve. Gli esperti hanno infatti classificato l’evento come di bassa intensità, e al momento non si segnalano conseguenze significative per la popolazione o per le strutture della zona. Le autorità locali restano comunque vigili, monitorando la situazione per eventuali sviluppi, ma al momento la comunità può tirare un sospiro di sollievo.