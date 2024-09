Sant’Agostino bene così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Torna a casa con un punto dalla temuta trasferta a Gambettola il, ed è un risultato molto prezioso e meritato per quanto visto, ottenuto peraltro con diverse assenze sul groppone. In Romagna i ramarri sono scesi in formazione rimaneggiata al cospetto di una delle squadre più accreditate per tentare la promozione. Uscire imbattuti da quel campo, in quelle condizioni di emergenza, aè salutato positivamente. "Il pareggio ci sta – è il commento del direttore sportivo Marco Secchieroli – ma potevamo anche fare il colpaccio". Si riferisce al gol annullato a Fregnani? "Sì, ma non solo, è inspiegabile la decisione dell’arbitro. Mi spiego: la conclusione di Fregnani per il guardalinee aveva superato la linea di porta, non per l’arbitro, che non ha convalidato.