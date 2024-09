San Siro vincolo non automatico se lo stadio diventa privato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala, la sovrintendente ai Beni culturali Emanuela Carpani e i club, Milan e Inter, per discutere del tema San. Il futuro del ‘Meazza’ continua a ruotare attorno alche dovrebbe scattare dal 2025 sul secondo anello delloe che potrebbe rappresentare un problema per le squadre che intendono realizzare un nuovoadiacente al vecchio impianto, rifunzionalizzando San. Come riporta l’Ansa, stando a quanto emerso nell’incontro, se Sandovessere, cioè di proprietà delle squadre come è negli intenti, ilnon scatterebbe in modo. Inoltre, come si ipotizza, sul secondo anello potrebbe essere previsto unsolo in parte, così da consentire la rifunzionalizzazione dell’impianto. Il sindaco Giuseppe Sala non si è sbilanciato sull’incontro.