Rigutino perde servizi Ceccarelli e De Robertis | Quella di Casucci sembra operazione di distrazione dalle responsabilità del Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – “In merito alle esternazioni del consiglieresulla carenza dinel centro abitato diche chiama in causa la regione e none Ministero dei Trasporti cigiusto puntualizzare la realtà dei fatti.” I consiglieri regionali PD Vincenzoe Lucia Deintervengono così sulla questione sollevata dal Consigliere della Lega. “In primo luogo è curioso vedere come un consigliere di un partito di maggioranza neldi Arezzo, intervenga adesso, proprio quando i cittadini disi stanno organizzando autonomamente nell'immobilismo o quantomeno nel totale ritardo proprio dell’Amministrazione Comunale, dove la Lega, partito di, è al governo da ben otto anni.