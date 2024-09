MOVIOLA – Milan-Liverpool Morata chiede un rigore per fallo di Gakpo | niente per arbitro e Var

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Episodio daincon ilchiesto da Alvaroper un possibile contatto in area ai suoi danni da parte di. Ci sono due situazioni da analizzare: dopo la sfera arpionata dall’attaccante spagnolo, questa finisce sul braccio dell’olandese, che però è attaccato al corpo e comunque in una posizione non punibile, anche in virtù della distanza dall’avversario. Subito dopo, però,sbatte sue finisce a terra, in questo caso per l’Espen Eskas non c’è nulla e anzi è punizione perdi mano a quel punto del centravanti. Il contatto è lieve e l’esterno dei Reds non sembra allungare la gamba, piuttosto parea cercare il contatto, che comunque c’è. Classico episodio in cui il Var non interverrebbe in nessun caso, né con unassegnato per toglierlo né, ed è questo il caso, con unnon assegnato per concederlo.