MotoGP GP Emilia Romagna 2024 Di Giannantonio | Non ancora al 100% ma sto sempre meglio

(Di martedì 17 settembre 2024) “Mi sento bene, ho sfruttato la settimana per riposarmi, recuperare. Non siamo al, ma stoe questo è un buon segnale anche considerato che ci saranno tre gare in tre settimane. Non sarà facile gestire le energie. Questa seconda Misano, saràuna bella emozione, con tutti i nostri tifosi. Speriamo nel meteo, ma sarà sicuramente un GP speciale”. A parlare è Fabio Di, che prosegue il suo recupero dopo la dislocazione della spalla e mette nel mirino il GP dell’. “Correre due volte sullo stesso tracciato èun po’ particolare, ma Misano è la mia pista di casa e sarà una bellissima emozione! Sono contento di quanto fatto la scorsa settimana, abbiamo fatto uno step in qualifica e i risultati si sono visti anche in gara”, spiega il compagno di scuderia Marco Bezzecchi.