Morta Chiara Jaconis colpita alla testa da una statua a Napoli | la Procura indaga caccia al responsabile

(Di martedì 17 settembre 2024) Buio pesto, sui cosa è accaduto: ma intanto, la turista padovana di 30 anni,domenica pomeriggio da unamentre passeggiava in via Sant’Anna di Palazzo, nei Quartieri Spagnoli, è. Dopo tre giorni di coma, non ce l’ha fatta. La turista, che era nel capoluogo campano con il suo fidanzato, era ricoverata in gravissime condizioni, a seguitoferita causata dall’oggetto, forse una statuina. Dopo l’impatto,aveva perso conoscenza e, all’arrivo dei sanitari, era stata subito intubata e trasferita all’ospedale del Mare, dov’era stata sottoposta a un intervento neurochirurgico. Anche dopo l’operazione, le sue condizioni sono state giudicate “estremamente gravi” dai medici. La donna si stava concedendo le ultime ore di relax con il suo fidanzato, prima di tornare a casa con un volo in programma domenica dall’aeroporto di Capodichino.