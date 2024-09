L’oroscopo del tunnel dell’eclissi | Ariete fai luce sui segreti Acquario come un alchimista trasforma il piombo in oro Sagittario? Indaga il padre e la madre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) L’eclissi lunare in Pesci il 18 settembre 2024 ci invita a un viaggio interiore profondo etivo. In questo periodo,in un, potresti non vedere chiaramente la, ma sappi che dall’altra parte ti aspetta una versione piu cosciente e consapevole di te stesso. Questo “” ti guida attraverso la confusione e le ombre, verso una nuova fase di chiarezza e risveglio spirituale. Le eclissi segnano sempre momenti dizione, e quando sono associate ai Nodi Lunari,in questo caso, il cambiamento può sembrare destinato, inevitabile. Il Nodo Sud ti invita a lasciare andare il passato, mentre il Nodo Nord ti chiama verso il tuo futuro evolutivo. Ciò che una volta era familiare e sicuro potrebbe improvvisamente sembrare limitante, e ciò che ti attende e un terreno nuovo, vergine, anche se inizialmente incerto.