LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | dominio totale di Luna Rossa Gradoni e Ugolini fanno sognare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:15potrebbe mettere subito una seria ipoteca alla qualificazione verso le semifinali chiudendo nelle prime due posizioni anche la prossima regata. Ottime le impressioni per il team italiano nella regata d’esordio. 18:11 Gara 2 inizierà alle 18.20. Intanto gli equipaggi cambiano il fiocco dopo la repentina variazione delle condizioni tanto del vento quanto dell’onda. 18:07 Comitato di gara che lancia il via libera anche per la seconda regata di flotta.