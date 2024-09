Juventus-Napoli Serie A | probabili formazioni pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Sfida delicatissima all’Allianz Stadium di Torino fra una Juve apparsa smarrita nei due pareggi senza gol a cavallo della sosta nazionali e unche, al contrario, appare ritrovato, forte e libero dalle pressioni della Champions che invece affliggono i bianconeri, in campo questa sera contro il PSV Eindhoven. Il fischio d’inizio a, valevole per la quinta giornata diA, è in programma alle ore 18:00 di sabato 21 settembre. Il momento delle due squadre (Credit foto – Getty Images)In casa Juve, molta della condizione mentale con cui i ragazzi di Thiago Motta approcceranno la gara dipenderà dalla sfida di Champions di questa sera nella quale ospiteranno il PSV, attuale capolista dell’Eredivisie con 15 punti su 15 disponibili.