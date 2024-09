Israele inguaia Hezbollah | attacco hacker sorprendente e centinaia di feriti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Un sospettoha fatto esplodere contemporaneamente numerosi 'pager', apparecchi tecnologici utilizzati come cercapersone senza fili, appartenenti a miliziani di. Lo riferiscono diversi media arabi, ma anche israeliani, precisando che lo Stato ebraico sarebbe riuscito a violare i sistemi di comunicazione dell'organizzazione sciita. Le esplosioni dei 'pager' si sono registrate in diverse zone di Libano, in particolare a Dahieh, roccaforte di, nella zona meridionale di Beirut. L'emittente al-Hadith, legata ad al-Arabiya, parla di «70», mentre altre fonti arabe sostengono che isiano addirittura «».    «Questa penetrazione nei nostri sistemi di comunicazione rappresenta la più grande violazione dei dati di intelligence nella storia dell'organizzazione», ha commentato una fonte di, citata dai media in lingua araba.