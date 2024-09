IndyCar terza volta in quattro anni per Alex Palou Il #10 continua a dettare legge

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024)ha vinto la NTTSeries per lain carriera dopo la finalissima al Nashville Speedway. Lo spagnolo ha festeggiato per la secondaconsecutiva, lainpartecipazioni full-time alla più importante categoria americana riservata alle monoposto. Il #10 di Chip Ganassi Racingquindi ad imporre la propria, il primo pilota dopo l’inglese Dario Franchitti a vincere più di un titolo in sequenza (lo scozzese si impose addirittura per tre volte di fila dal 2009 al 2011). Il nativo di Sant Antoni de Vilamajor ha completato una solida stagione imponendosi nel GP Indianapolis ed a Laguna Seca, la costanza ha premiato il 27enne come accaduto nel 2023.