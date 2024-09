In due sul monopattino sotto effetto di hashish fermati dalla polizia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Caravaggio. Sul, in due,di sostanza stupefacenti. Mercoledì scorso (11 settembre) una pattuglia del Distretto diLocale Bassa Bergamasca Occidentale ha fermato in via Largo Pittori Cavenaghi a Caravaggio due persone a bordo di unelettrico, successivamente identificate: maggiorenne il conducente, minorenne il passeggero. Durante il controllo gli agenti hanno percepito un forte odore di, probabilemente dovuto al recente consumo di cannabinoidi. La perquisizione ha riscontrato poi una sigaretta autocostruita con sostanza stupefacente: il conducente del, non credendo di essere osservato, ha poi gettato un involucro di carta in un tombino. Recuperato dagli agenti, l’involucro conteneva una porzione di