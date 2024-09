In corsa con il tempo | la storia di Ruth Belville

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 17 settembre 2024) Life&People.it «Voi occidentali, avete l’ora ma non avete mai il» usava dire il Mahatma Gandhi.per prendersi cura di se stessi, per gli affetti familiari, per un percorso di crescita personale o, semplicemente, per non fare niente e lasciare che ilscorra. Uno bravissimo a sfruttare tutto ila propria disposizione era Silvio Berlusconi che ammetteva: «In una giornata, io lavoro 27 ore». Non tutte le ore però sono uguali e infatti il regista Dino Risi obiettava: «Ci sono ore lente e ore che corrono veloci» e anche lo scrittore Dino Basili pare essere più o meno dello stesso avviso quando disse: «Deluna cosa è importante: in certi giorni si può vivere ventotto ore, in altri la metà». Un altro scrittore statunitense, Don DeLillo, pensava: «Gli orologi hanno accelerato l’ascesa del capitalismo. La gente ha smesso di pensare all’eternità.