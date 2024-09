Illuzzi in doppia veste | giocatore e mister Guiderà l’under 11 dell’Hockey Sarzana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Una carriera ricca di gol, squadre e successi per Domenicoe adesso laesperienza die allenatore. Infatti in vista della sua seconda stagione nel campionato di serie A1 con la casaccaavrà anche il compito di insegnare l’hockey ai ragazzini del11 rossonera. Una carriera da protagonista che lo ha visto impegnato in tante squadre, partendo dal Giovinazzo per poi salire al Seregno, Amatori Lodi (tre scudetti vinti oltre 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe) e Forte dei Marmi. Senza dimenticare la Nazionale con la quale è stato campione agli Europei del 2014 a Alcobendas. Lo scorso anno l’arrivo ae l’ottimo felleing con la squadra, società e tifoseria lo ha portato a rimanere e accettare l’incarico di allenatore della formazione under 11.