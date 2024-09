Il Piano strutturale di bilancio senza numeri sperando nell’aiutino dell’Istat

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 17 settembre 2024) Tutto come previsto. Ildi, il documento con le politiche economiche e fiscali richiesto dalla riforma del Patto di stabilità europeo, è arrivato sul tavolo del consiglio dei ministri del governo Meloni. Mache contano su come rimodulare la spesa pubblica primaria per ridurre il deficit e il debito pubblico nei prossimi sette anni come chiesto dall’Europa. Il governo ha approvato di fatto solo uno «schema», una sorta di strategia da seguire per la trattativa che ci sarà con Bruxelles. Le cifre vere arriveranno solo dopo il 23 settembre, quando l’Istat rivedrà i conti pubblici nazionali dal 1995 al 2023. E il governo si aspetta una revisione al rialzo del Pil dal 2021 in poi, aprendo così un margine di manovra soprattutto per le misure della prossima legge di