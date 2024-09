Il Marsiglia di De Zerbi fa davvero sul serio | con l’arrivo di Rabiot il PSG non è più strafavorito|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 17 settembre 2024) 2024-09-17 13:30:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Cosa si sono messi in testa aed in particolare all’Olympique? Cosa si sono messi in testa il presidente Pablo Longoria, il responsabile del mercato Mehdi Benatia e soprattutto Roberto De, che dopo l’amara conclusione della sua esperienza al Brighton ha scelto probabilmente la sfida più affascinante della sua carriera. E gli innesti numerosi e roboanti di questa estate, a cui nelle ultime ore si è aggiunta la ciliegia a sorpresa di Adrien, autorizzano a sognare in grandissimo per una stagione da dentro o fuori per l’OM.