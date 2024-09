Il bus turistico schiantato sulla strada di Machu Picchu | Tanta pioggia poi c’è la guida degli autisti in Perù… – La testimonianza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) In questa stagione adovrebbe piovere meno di quanto non sia accaduto in questi giorni. E infatti poco ci è mancato che l’acqua trasformasse in tragedia la vacanza di molti turisti. Chi scrive ha sfiorato il grave incidente del busche si èper il sito archeologico, semplicemente perché era a bordo di quello successivo. Così il pullman di turisti l’ho vistodavanti ai miei occhi. E no, non solo disi è trattato. Per vedere una delle sette meraviglie del mondo funziona così: si arriva con un treno iper(rigorosamente a gasolio) fino a un villaggio a quaranta minuti dal sito vero e proprio. Poi si organizzano dei bus che a partire dalle 5 del mattino fanno avanti e indietro per portarti a destinazione: tutto stupendo. Poi magari non ti aspetti che a 2500 metri di altezza piova in continuazione. Qui invece sì.