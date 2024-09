I risultati di Quarrata Agliana e Bottegone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024)che non fanno male. Dopo aver battutoe perso contro gli Herons Montecatini, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavoriha superato 94-67 l’Under 19 Eccellenza del Pistoia Basket Academy; l’Endiasfaltiè stata dapprima sconfitta 79-61 al Pala Capitini didall’Use Empoli e poi ha vinto 73-59 con Vaiano; infine,si è imposto 69-35 sui Lions Montemurlo. Protagonista di una prestazione di livello contro gli Herons, formazione che nella scorsa stagione ha sfiorato il salto in serie A2,non ha fatto faville al cospetto dei giovani biancorossi. "È stata una gara un po’ a intermittenza, meno brillante delle precedenti e dei nostri standard di allenamento – il commento di coach Alberto Tonfoni –. Contro una Under 19 arcigna, solida, abbiamo alternato buone cose ad altre opache: ci può stare in questa fase della stagione".