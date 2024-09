Grande Fratello 25 grave denuncia ai danni di Javi Martinez | sarà costretto a lasciare la casa?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 17 settembre 2024)rischia di doveril25 per la posizione presa dalla società sportiva con cui ha un contratto lavorativo. A parlare è il presidente della società siciliana di pallavolo: “Non ci aspettavamo un comportamento così poco professionale da parte dima prendiamo atto di questo e dopo aver fatto delle attente valutazioni ci riserviamo di agire legalmente nei suoi confronti per tutelare l’immagine dell’Avimecc Volley Modica e soprattutto per fare in modo che questo suo comportamento così scorretto non rimanga impunito. Dalle voci che ci arrivano, infatti, pare chedopo aver sottoscritto un accordo a maggio con la Volley Modica, abbia preferito accordarsi con una emittente privata nazionale per partecipare a un reality show televisivo, non rispettando volontariamente l’accordo ratificato precedentemente con la Volley Modica.