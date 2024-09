Ero dipendente dalla droga e bevevo 30 bottigliette di alcolici a notte Dopo 20 anni ho cambiato vita pregare mi ha salvata | la rinascita di Charlene Chandler

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Vent’passati tra abuso di alcol e di droghe. “Ero30 bottiglie di, ma ho”, ha dettoal Mirror nel presentare il libro “My Testimony, from Darkness to Light“. L’imprenditrice di Portsmouth (città a sud dell’Inghilterra) grazie al duro lavoro e al sostegno della preghiera e del nuovo fidanzato, hail suo stile di. “Mi sono buttata sullae sull’alcol perché non riuscivo ad accedere ai servizi pubblici per l’assistenza alla salute mentale – ha confessato –. All’inizio ho iniziato a bere alle feste, non era una cosa regolare, ma sono rapidamente diventate eccessive. Sono sfociate in abuso di alcol e: potevo bere 30di alcol in una. Disintossicarmi è stata una delle cose più difficili che abbia mai dovuto affrontare.