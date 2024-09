Eclissi parziale di Luna del 17 settembre 2024 | dove vederla in streaming e a che ora VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 17 settembre 2024) Per chi non riuscisse a vedere dal vivo l’di, attesa per il 17, ricordiamo che sarà possibile guardarla anche in direttadel VTP, Virtual Telescope Project, che a partire dalle 02.30 sino all’alba, seguirà l’evento in tutto il suo svolgersi; ospite della trasmissione anche l’italiano Gianluca Masi, astronomo e divulgatore scientifico. Ricordiamo che il fenomenò sarà visibile occhio nudo dall’Italia, fra le 3 e le 7 della notte fra il 17 e il 18, con il momento di massima visibilità fissato per le 4.35 circa; La buona visibilità sarà garantita dal fatto che il nostro satellite, in questi giorni, è particolarmente vicino alla Terra, dando vita al caratteristico fenomeno – ricorrente – della Super